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Військовий заколот Пригожина у РФ: у ЄС відреагували

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Військовий заколот Пригожина у РФ: у ЄС відреагували

У ЄС відреагували на військовий заколот у РФ / Фото: Associated Press

В ЄС наголосили, що підтримка України залишається непохитною.

У ЄС військове повстання у Росії називають "її внутрішньою проблемою" та додають, що уважно стежать за розвитком подій. 

Про це написав голова Європейської Ради Шарль Мішель на своїй сторінці у Twitter.

"Уважно стежимо за розвитком ситуації в Росії. У контакті з європейськими лідерами та партнерами групи G7. Це явно внутрішня проблема Росії. Наша підтримка України та Зеленського є непохитним", - йдеться у повідомленні високопосадовця ЄС.

Нагадаємо, аналітики Oryx повідомили втрати техніки російської армії та бійців ПВК "Вагнер" у військовому повстанні у РФ. За їхніми підрахунками, втрати ЗС РФ в рази більші, ніж "вагнерівців". Дані грунтуються із фото та відео, опублікованих у Мережі.

За даними української розвідки, що Москва готується до оборони - введено режим контртерористичної операції. СтолицяРФ, запевняють у ГУР, практично ізольована силовиками. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту. 

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Дата публікації
Перегляди
9570
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