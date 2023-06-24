Мультимедалістка Лузан принесла Україні ще одне "золото" Європейських ігор-2023

Це вже третя нагорода Людмили на цих змаганнях.

Збірна України завоювала ще одну медаль Європейських ігор 2023 року, які відбуваються в польському Кракові. Володаркою "золота" у веслуванні стала Людмила Лузан.

26-річна уродженка Івано-Франківська тріумфувала у каное-одиночці на дистанції 500 метрів..

Українка подолала дистанцію за 2:02,920 хвилини. Другою фінішувала іспанка Марія Корбера (2:03,990), а замкнула трійку призерок Агнес Кісс з Угорщини (2:04,576).

Зазначимо, що для Лузан це вже третя нагорода на Євроіграх-2023. Раніше вона здобула "золото" на каное-двійці на дистанції 500 метрів у парі з Валерією Теретою, а потім виборола "срібло" на каное-одиночці на 200-метрівці.

Загалом на змаганнях у Кракові "синьо-жовті" вже мають 13 нагород: 6 золотих, 4 срібні та 3 бронзові. Наша команда посідає третє місце в медальному заліку після Іспанії та Італії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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