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В Киеве из окна 22 этажа выпала девушка: что известно

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
1608
Время на прочтение
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В Киеве из окна 22 этажа выпала девушка: что известно

В Киеве на Позняках девушка выпала из окна 22 этажа. / Фото: из соцсетей

На месте полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

В Киеве на Позняках из окна многоэтажки выпала девушка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и публикуют фото с места трагедии.

В полиции Киева сайту ТСН.ua подтвердили, что получили подобный вызов. К сожалению, девушка погибла.

"Из окна 22 этажа выпала девушка. Она погибла. По прибытию на место было установлено лицо – это местная жительница 2002 года рождения", – рассказали нам правоохранители.

Сейчас на месте происшествия работает судебно-медицинский эксперт и полицейские.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего", – добавили нам в полиции Киева.

Напомним, во Львовской области ребенок вместе с москитной сеткой выпал из окна третьего этажа. Трехлетний мальчик, находившийся дома сам, получил многочисленные травмы. Малыша доставили в больницу.

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Дата публикации
Просмотры
1608
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