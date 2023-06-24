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"Время положить конец злу, которое все презирали": Кулеба о ситуации в РФ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
612
Время на прочтение
1 мин
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"Время положить конец злу, которое все презирали": Кулеба о ситуации в РФ

Кулеба прокомментировал ситуацию в РФ / Фото: Associated Press

Главарь "вагнеровцев" Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу России.

На фоне последних событий в России союзникам Украины следует отказаться от притворного нейтралитета и страха перед эскалацией, предоставив Украине все необходимое оружие и забыть о дружбе или бизнесе с Россией.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас", – подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что "пора положить конец злу, которое все презирали, но боялись уничтожить".

Накануне главарь ВПК "Вагнера" Евгений Пригожин минувшей ночью поднял восстание против военного руководства РФ.

На подходах к Москве российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции.

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Дата публикации
Просмотры
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