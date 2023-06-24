"Время положить конец злу, которое все презирали": Кулеба о ситуации в РФ

Главарь "вагнеровцев" Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу России.

На фоне последних событий в России союзникам Украины следует отказаться от притворного нейтралитета и страха перед эскалацией, предоставив Украине все необходимое оружие и забыть о дружбе или бизнесе с Россией.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас", – подчеркнул Кулеба.

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Он подчеркнул, что "пора положить конец злу, которое все презирали, но боялись уничтожить".

Накануне главарь ВПК "Вагнера" Евгений Пригожин минувшей ночью поднял восстание против военного руководства РФ.

На подходах к Москве российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции.

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