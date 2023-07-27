Рада подовжила дію воєнного стану та мобілізації: доки саме

Це вже восьме подовження воєнного стану і мобілізації від початку повномасштабної війни.

Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – до 18 листопада 2023 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 18 листопада 2023 року", – вказано в заяві народного обранця.

Свої голоси за ці постанови віддали 347 та 344 депутатів відповідно.

Зауважимо, це Рада вже увосьме подовжує воєнний стан і мобілізацію від початку повномасштабного російського вторгнення.

Результати голосування в Раді за подовження воєнного стану та мобілізації / Фото: нардеп Ярослав Железняк

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації.

А вранці 27 липня таку пропозицію глави держави підтримав парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Зауважимо, напередодні нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела заявив, що на всі прикордонні пости України розіслані вказівки про заборону на виїзд за кордон усіх чиновників і депутатів.

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