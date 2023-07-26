В Україні депутатам та чиновникам заборонили виїзд за кордон — нардеп

Тепер всі, хто намагаються перетнути кордон, повинні зупинитись на кордоні та "очікувати на дозвіл" від Офісу президента.

На пости всіх прикордонників України розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів за кордон.

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Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела.

Він заявив, що тепер всі, хто намагаються перетнути кордон, повинні зупинитись на кордоні та "очікувати на дозвіл" від Офісу президента.

"По суті, тепер Андрій Єрмак особисто в телефонному режимі дозволяє чи блокує виїзд чиновників та депутатів", - вважає Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після скандалу з "Мальдівською дипломатичною місією" нардепа Юрія Арістова у Раді пропонують закрити кордони для депутатів і міністрів та повернути електронні декларації.

Крім того, ми раніше інформували, що прокуратура відкрила справу щодо виїзду за кордон нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова, якого заскочили на Мальдівах. А ДБР та СБУ провели в політика обшуки.

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