По всій території України оголосили повітряну тривогу: велика загроза ракетних ударів (мапа)

Українцям потрібно негайно пройти до укриттів.
У середу, 26 липня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Існує велика загроза ракетних ударів.
Про це свідчить Карта повітряних тривог.
Станом на 18:33 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.
Зазначимо, що раніше повідомлялось, що російська терористична армія здійснила пуск крилатих ракет з акваторії Каспійського моря з 12 стратегічних бомбардувальників.
Спочатку про небезпеку попередили жителів північно-східних регіонів, згодом центральних. Врешті повітряну тривогу оголосили у західних областях України.
Нагадаємо, російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.
Станом на зараз повітряну тривогу оголосили у Києві, південних, східних та центральних регіонах. У частині областей України зафіксовано російські ракети.
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