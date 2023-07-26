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По всій території України оголосили повітряну тривогу: велика загроза ракетних ударів (мапа)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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По всій території України оголосили повітряну тривогу: велика загроза ракетних ударів (мапа)

Сирени пролунали в усіх областях України

Українцям потрібно негайно пройти до укриттів.

У середу, 26 липня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Існує велика загроза ракетних ударів

Про це свідчить Карта повітряних тривог. 

Станом на 18:33 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів. 

Зазначимо, що раніше повідомлялось, що російська терористична армія здійснила пуск крилатих ракет з акваторії Каспійського моря з 12 стратегічних бомбардувальників. 

Спочатку про небезпеку попередили жителів північно-східних регіонів, згодом центральних. Врешті повітряну тривогу оголосили у західних областях України. 

Повітряна тривога 26 липня / ©
Повітряна тривога 26 липня

Нагадаємо, російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Станом на зараз повітряну тривогу оголосили у Києві, південних, східних та центральних регіонах. У частині областей України зафіксовано російські ракети. 

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Дата публікації
Перегляди
4494
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