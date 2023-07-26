По всій території України оголосили повітряну тривогу: велика загроза ракетних ударів (мапа)

Українцям потрібно негайно пройти до укриттів.

У середу, 26 липня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Існує велика загроза ракетних ударів.

Про це свідчить Карта повітряних тривог.

Станом на 18:33 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.

Зазначимо, що раніше повідомлялось, що російська терористична армія здійснила пуск крилатих ракет з акваторії Каспійського моря з 12 стратегічних бомбардувальників.

Спочатку про небезпеку попередили жителів північно-східних регіонів, згодом центральних. Врешті повітряну тривогу оголосили у західних областях України.

Повітряна тривога 26 липня

Нагадаємо, російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Станом на зараз повітряну тривогу оголосили у Києві, південних, східних та центральних регіонах. У частині областей України зафіксовано російські ракети.

Читайте також: