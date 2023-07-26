Експерт розповів, від чого залежатимуть строки перемоги України у війні

Перемога України буде підв'язана під проведення саміту НАТО у Вашингтоні.

Якщо Україна буде достатньо вплетена в передвиборчу кампанію у США, то це пришвидшить перемогу у війні.

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Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий експерт Роман Світлан.

Він зазначив, що саме тому минулого року Україні не дали достатньо зброї, щоб повністю робити російську армію.

"Все залежить від того, як ми вплетені у загальну парадигму передвиборчої кампанії у Білому домі. Саме через це нас зупинили минулого року і цього року нам не дають достатньої кількості (зброї) і тієї номенклатури, яку ми просимо, для того, щоб розтягнути задоволення перемоги і подати це як вишеньку на тортик перед виборами", - заявив експерт.

Він зазначив, що перемога України буде підв'язана під проведення саміту НАТО у Вашингтоні, на якому, швидше за все, Україну запросять до НАТО, а прийматимуть вже 2025 року – вже в Нідерландах

"Коли розкласти ці дати, то тоді зрозуміло, коли розписано нашу перемогу – до наступного саміту, тобто саміт НАТО – це буде такий наріжний камінь нашої перемоги. та рух на фронті" - сказав Світання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Інтервʼю з військовим експертом Романом Світаном

Нагадаємо раніше військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко заявив, що Крим деокупують раніше, ніж Донеччину.

Крім того, ми раніше інформували, що Захід та Сполучені Штати впевнені, що війна Росії проти України не закінчиться 2023 року.

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