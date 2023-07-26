Эксперт рассказал, от чего будут зависеть сроки победы Украины в войне

Если Украина будет достаточно вплетена в предвыборную кампанию в США, это ускорит победу в войне.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью высказал военный эксперт Роман Светлан.

Он отметил, что именно поэтому в прошлом году Украина не дала достаточно оружия, чтобы полностью делать российскую армию.

"Все зависит от того, как мы вплетены в общую парадигму предвыборной кампании в Белом доме. Именно поэтому нас остановили в прошлом году и в этом году нам не дают достаточного количества (оружия) и той номенклатуры, которую мы просим, для того, чтобы растянуть удовольствие победы и подать это как вишенку на тортик перед выборами", — заявил эксперт.

Он отметил, что победа Украины будет подвязана под проведение саммита НАТО в Вашингтоне, на котором, скорее всего, Украину пригласят в НАТО, а будут принимать уже в 2025 году – уже в Нидерландах.

"Когда разложить эти даты, тогда понятно, когда расписана наша победа — до следующего саммита, то есть саммит НАТО — это будет такой краеугольный камень нашей победы. и движение на фронте" — сказал Рассвет.

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Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Крым деоккупируют раньше, чем Донетчину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Запад и США уверены, что война России против Украины не закончится в 2023 году.

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