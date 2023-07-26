В Азии резко дорожает рис: в чем причина и какие будут последствия

Власти Индии запретили вывозить из страны почти все сорта риса, являющегося основным продуктом для миллиардов людей в Азии и Африке.

На азиатском рынке цены на рис подскочили до самого высокого уровня за последние три года. Резкое подорожание началось после того, как Индия ограничила экспорт этого основного продукта питания для миллиардов людей в Азии и Африке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты объясняют восходящую динамику цен запретом властей Индии вывозить из страны все виды риса, за исключением длиннозерного сорта басмати. Под эмбарго будет находиться около 80% всего индийского экспорта риса.

Как сообщает Тайская ассоциация экспортеров риса, стоимость эталонного сорта (тайский белый рис 5%) в течение двух недель подскочила на 7% — до $572 за тонну. Это самый высокий показатель с апреля 2020 года, когда начинались перебои со снабжением из-за пандемии коронавируса.

Кроме запрета Индии на вывоз риса, ситуация усугубляется другими факторами, среди которых – продолжавшаяся засуха в Таиланде, из-за которой пострадал местный урожай.

Резкий рост стоимости риса, который является основным продуктом в рационе миллиардов людей в Азии и Африке, усугубит инфляционное давление в регионе и увеличит стоимость импортного риса для покупателей по всему миру.

Напомним, из-за того, что Россия вышла из "зернового соглашения", мировые цены на зерно могут вырасти на 15%.

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