В Азії різко дорожчає рис: у чому причина і які будуть наслідки

Влада Індії заборонила вивозити з країни майже всі сорти рису, який є основним продуктом для мільярдів людей в Азії та Африці.

На азійському ринку ціни на рис підскочили до найвищого рівня за останні три роки. Різке здорожчання почалося після того, як Індія обмежила експорт цього основного продукту харчування для мільярдів людей в Азії та Африці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Експерти пояснюють висхідну динаміку цін забороною влади Індії вивозити з країни всі види рису, за винятком довгозернистого сорту басматі. Під ембарго перебуватиме близько 80% всього індійського експорту рису.

Як повідомляє Тайська асоціація експортерів рису, вартість еталонного сорту (тайський білий рис 5%) упродовж двох тижнів підскочила на 7% – до $572 за тонну. Це найвищий показник від квітня 2020 року, коли починалися перебої з постачанням через пандемію коронавірусу.

Окрім заборони Індії на вивезення рису, ситуація погіршується іншими факторами, серед яких - тривала посуху в Таїланді, через яку постраждав місцевий урожай.

Різке зростання вартості рису, який є основним продуктом у раціоні мільярдів людей в Азії та Африці, посилить інфляційний тиск в регіоні і збільшить вартість імпортного рису для покупців у всьому світі.

Нагадаємо, через те, що Росія вийшла із "зернової угоди", світові ціни на зерно можуть зрости на 15%.

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