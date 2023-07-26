Дженніфер Лопес у день свого 54-річчя у відвертій сукні станцювала на столі у ресторані

Американська співачка Дженніфер Лопес 24 липня відсвяткувала день народження.

Зірці виповнилося 54 роки. З цієї нагоди Джей Ло влаштувала гучну вечірку, на яку покликала друзів та родичів. Судячи зі світлин, якими іменинниця поділилася в Instagram, святкування відбувалося десь у теплих краях.

Найближчих Лопес зібрала в одному з закладів з панорамним видом. У певний момент привітати виконавицю підійшли музиканти, і тут Дженніфер не втрималася і вилізла на стіл. Артистка потішила присутніх своїми запальними танцями просто на столі.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

"Настрій дня народження… весь місяць! Завжди гарний настрій, якщо Лола приходить пограти. Невдовзі буде ювілейний випуск", - так підписала фото Джей Ло.

Своєю чергою, шанувальники зазначили, що Джей Ло має неперевершений вигляд і потішилися її життєвій енергії:

Ти з роками, як і вино, стаєш лише кращою

Яка ж ти запальничка

Така підтягнута і гаряча навіть у цьому віці. Ти справжня королева

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес разом з чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком, відсвяткувала річницю шлюбу. Як подарунок Джей Ло присвятила коханому романтичний трек Midnight Trip to Vegas. У ньому артистка заспівала про їхнє з Беном весілля у Лас-Вегасі.

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