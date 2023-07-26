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У Києві та більшості областей України оголошено тривогу: летять швидкісні ракети (мапа)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Києві та більшості областей України оголошено тривогу: летять швидкісні ракети (мапа)

Сирени пролунали в багатьох регіонах 26 липня

Українців закликають негайно пройти до укриттів.

У середу, 26 липня, у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів. 

Про це свідчить Карта повітряних тривог. 

26 липня о 17:42 повітряну тривого оголосили у південно-східних областях України, зокрема: Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Полтавській, Запорізькій. 

Повітряна тривога 26 липня / ©
Повітряна тривога 26 липня

Згодом тривога поширилась і на центральні області та м. Київ. 

"Швидкісні ракети з півночі - в укриття!", - попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряна тривога 26 липня / ©
Повітряна тривога 26 липня

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістичними ракетами. Також відомо, що російська стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет. 

"Сигнал повітряної тривоги по південних та східних регіонах буде оголошено близько 17.40! Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території рф та тимчасово окупованих територій", - повідомляли у ПС ЗСУ. 

Нагадаємо, російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

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Дата публікації
Перегляди
3703
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