Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка

Верховна рада підтримала відставку з посади Очільника Мінкульту Олександра Ткаченка.

Про це 27 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав відставку з посади Міністра культури та інформаційної політики Ткаченко Олександра", - написав він у своєму телеграмі.

"За" проголосував 321 народний депутат / Фото: Залізний нардеп (Ярослав Железняк) у Telegram

"За" проголосував 321 народний депутат, каже Железняк. Олександр Ткаченко особисто прийшов виступати у Раду.

Ткаченко особисто прийшов виступати у Раду / Фото: Залізний нардеп (Ярослав Железняк) у Telegram

"Питання призначення нового Міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні", - додав нардеп.

Нагадаємо, 20 липня президент України Володимир Зеленський запропонував очільникові уряду Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Траченка.

Однак Ткаченко не став чекати, поки його замінять, і сам подав у відставку. "Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання", - написав він у соціальних мережах.

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