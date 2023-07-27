Розлючена жінка пішла від чоловіка через два помідори: що сталося

З собою вона забрала їхню доньку.

В Індії жінка влаштувала скандал своєму чоловікові через помідори та пішла від нього.

Про це пише India Today.

Ціни на цей овоч в країні стрімко зростають, що не лише сильно вдарило по фінансах багатьох людей, а й стало причиною сварки між Санджівом Бурманом та його коханою Аарті.

Чоловік, який керує закусочною, сказав, що нещодавно після того, як він використав два помідори під час приготування їжі, не питаючи дружину, між парою спалахнув серйозний конфлікт.

За словами Бурмана, його дружина була засмучена використанням помідорів, оскільки він не порадився із нею щодо цього. Після сварки вона вирішила залишити їхній дім із донькою. Чоловік намагався їх знайти, але не зміг. Пізніше він звернувся по допомогу до місцевого відділення поліції. Він сказав, що не розмовляв із дружиною три дні і не знає, де вона.

Санджів Бурман з дружиною / Фото: indiatoday.intoday.in

Поліцейські запевнили його, що зв'яжуться з жінкою, і вона незабаром повернеться.

Невдовзі правоохоронці знайшли Аарті в її сестри в місті Умарія. Вони також переконали подружжя поговорити. У результаті жінка обіцяла повернутися додому.

Нагадаємо, чоловік вставив у руки "зміїні" імплантати. Він показав фото до і після шалених модифікацій.

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