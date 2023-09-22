Астрологический прогноз на 22 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день решительных действий во всех жизненный сферах – от профессиональной до личной. Нужно завершать начатые ранее и начинать новые дела.

Символ дня: Птица Феникс.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: необходимо обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Также велика вероятность подхватить опасный вирус, поэтому желательно избегать мест массового скопления людей.

Питание дня: день благоприятен для лечебного голодания – оно не лишит физических сила, а, напротив, придаст их.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, не только облагородит внешность, но и укрепит здоровье.

Дачные работы дня: от любых работ на земле желательно отказаться.

Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи могут указать на желания, которые не сбылись, и планы, которые не были реализованы: возможно, пришла пора к ним вернуться?

Табу дня: нежелательно вести сидячий образ жизни – нужно как можно больше двигаться.

Цитата дня: «Пирамиды, и те рано или поздно должны будут погибнуть, в тогда как пробивающаяся меж их разъединенных камней трава будет возрождаться из года в год» (Чарльз Роберт Мэтьюрин).

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