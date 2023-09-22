Астрологічний прогноз на 22 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день рішучих дій у всіх життєвих сферах – від професійної до особистої. Потрібно завершувати розпочаті раніше та розпочинати нові справи.

Символ дня: Птах Фенікс.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: гранатит, уваровіт, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: необхідно звернути увагу на стан шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. Також велика можливість підхопити небезпечний вірус, тому бажано уникати місць масового скупчення людей.

Харчування дня: день сприятливий для лікувального голодування – воно не позбавить фізичних сил, а, навпаки, додасть їх.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, не тільки ушляхетнить зовнішність, а й зміцнить здоров'я.

Дачні роботи: від будь-яких робіт на землі бажано відмовитися.

Магія та містика дня: ворожіння дасть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть вказати на бажання, які не справдилися, та плани, які не були реалізовані: можливо, настав час до них повернутися?

Табу дня: небажано вести сидячий спосіб життя – треба якнайбільше рухатися.

Цитата дня: «Піраміди, і ті рано чи пізно повинні будуть загинути, тоді як трава, що пробивається між їхніми роз'єднаними каменями, відроджуватиметься з року в рік» (Чарльз Роберт Метьюрін).

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