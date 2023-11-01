Россияне ударили дроном по Никополю: есть жертвы

Шесть человек получили ранения.

В среду, 1 ноября, российская армия ударила беспилотником по Никополю Днепропетровской области. Погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Утром враг устроил по Никополю. Направил на город дрон-камикадзе. Погибла 59-летняя женщина.", — говорится в сообщении.

Сначала глава ОВА информировал о четырех пострадавших. Впрочем, впоследствии уточнил, что травмированных — шесть человек: женщины 26, 52 62 и 46 лет, а еще 73-летний и 59-летний мужчины.

В результате атаки повреждено частное предприятие, а также аптека, два магазина и пятиэтажка.

Удар окупантов по Никополю. / Фото: Офис Генерального прокурора

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Как сообщалось, 1 ноября во время воздушной тревоги в Одесской области сбили две ракеты Х-59. Российская армия выпустила воздушные цели из самолетов тактической авиации. Ракеты были направлены в направлении Одесского района.

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