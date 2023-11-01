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Росіяни вдарили дроном по Нікополю: є жертви

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вдарили дроном по Нікополю: є жертви

Дрони атакували Нікополь 1 листопада. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Шість людей отримали поранення.

У середу, 1 листопада, російська армія вдарила безпілотником по Нікополю Дніпропетровської області. Загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

"Вранці ворог вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон-камікадзе. Загинула 59-річна жінка. ", - йдеться у повідомленні. 

Спочатку очільник ОВА інформував про чотирьох постраждалих. Втім, згодом уточнив, що травмованих - шестеро: жінки 26, 52 62 та 46 років, а ще 73-річний та 59-річний чоловіки.

Внаслідок атаки пошкоджено приватне підприємство, а також аптека, два магазини та п’ятиповерхівка.

Удар окупантів по Нікополю. / © Офіс Генерального прокурора
Удар окупантів по Нікополю. / Фото: Офіс Генерального прокурора

В Офісі генпрокурора наголосили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як повідомлялося, 1 листопада під час повітряної тривоги в Одеській області збили дві ракети Х-59. Російська армія випустила повітряні цілі з літаків тактичної авіації. Ракети були спрямовані в напрямку Одеського району.

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Дата публікації
Перегляди
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