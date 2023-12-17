Просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська": що каже влада Києва

Просідання відбулося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки.

Просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" відбулося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки метро. Одразу за цим встановили посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували.

Про це йдеться у заяві Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наразі стан тунелю між станціями метро "Деміївська"-"Либідська" стабілізований і повністю контрольований, кажуть у КМДА.

"Профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 17 грудня в соцмережах з’явилися фото наслідків просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська".

А 8 грудня у столиці припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". Вода підтопила частину метро Києва.

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