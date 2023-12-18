В ВСУ назвали количество россиян в районе Бахмута

Украинские военные на Бахмутском направлении находятся в активной обороне.

По состоянию на 18 декабря в Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских военнослужащих. Количество оккупантов на этом участке фронта не уменьшается.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских оккупантов. Их количество почти не меняется. Но они подтягивают резервы для пополнения потерь, а потери у врага серьезные", — отмечает Фитьо.

По его словам, ВСУ на Бахмутском направлении находятся в активной обороне и отбивают штурмы врага. За минувшие сутки были отбиты шесть вражеских атак, уничтожены 135 оккупантов.

"На Бахмутском направлении враг пытается давить. Видим присутствие подразделений российских десантников, подразделения морской пехоты, штурмовые подразделения Z и V, сформированные из бывших заключенных", — рассказал Фитьо.

Россияне пытаются продвигаться в сторону Временного Яра. Также в Донецкой области армия РФ пытается наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клищиевки, Андреевки.

Напомним, Владимир Фитьо также сообщал, что россияне несут "огромные" потери, но бросают в бои новобранцев. Оккупанты имеют большие резервы, чтобы в дальнейшем вести интенсивные наступательные действия на фронте.

Читайте также: