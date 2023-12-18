У Міненерго відповіли, чи можливі в Україні блекаути у разі сильних морозів

Блекаути можливі за однієї умови.
В Україні не передбачають тривалих відключень електроенергії у разі сильних морозів. Водночас блекаути можливі лише внаслідок стихійного лиха.
Про це розповів міністр енергетики України Галущенко в ефірі телемарафону.
Він пригадав про циклон, який пішов, який вирував в Одеській області, а потім пішов на захід України.
"Знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути. Окрім військового впливу", - додав міністр.
Проте, на українців не чекають тривалі відключення світла.
"Блекаути, на жаль, вони можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. І ми мали такі ситуації", - сказав Галущенко.
Раніше ми писали, що графіки відключення світла мають бути складені таким чином, щоб споживачі рівномірно і максимально коротко перебували без електроенергії.
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