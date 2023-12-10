Північ Донеччини залишилась без електроенергії – яка причина

Північна частина Донецької області 10 грудня залишилася без електрики через спрацювання автоматики.

Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

"Спрацювала автоматика захисту на Словʼянській ТЕС. Через що знеструмлено електромережі 110 кВ та 330 кВ. Без електропостачання населенні пункти північної частини області", - йдеться у повідомленні.

Ігор Мороз також додав, що фахівці ДТЕК спільно з Слов'янської ТЕС зʼясовують причини спрацювання автоматики захисту. Після визначення причин, роботу мережі буде відновлено, або заживлено за іншою схемою.

Нагадаємо, міністр енергетики розповів, чи є зараз передумови для блекаутів.

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