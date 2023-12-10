Українське дербі в АПЛ: Миколенко допоміг "Евертону" обіграти "Челсі" з Мудриком (відео)

"Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі здолав "Челсі" Михайла Мудрика в матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм українського дербі в англійському чемпіонаті минув без голів. На старті другого тайму мерсисайдці вийшли вперед – Миколенко перехопив м'яч і розпочав гольову атаку своєї команди, яку забитим м'ячем закінчив Абдулає Дукуре, вдало зігравши на добиванні.

У компенсований до другого тайму час підопічні Шона Дайча остаточно зняли питання щодо переможця зустрічі. На 90+2-й хвилині Льюїс Доббін з меж штрафного розстріляв ворота лондонців після розіграшу кутового.

Миколенко та Мудрик вийшли у стартових складах своїх клубів та провели на полі повний поєдинок. Михайло на 73-й хвилині заробив жовту картку. А ось Віталій точно був одним з найкращих серед усіх гравців обох команд.

Огляд матчу "Евертон" – "Челсі"

Таким чином, "іриски" здобули третю поспіль перемогу в чемпіонаті Англії. Клуб Миколенка (13 балів) посідає 17-те місце в АПЛ. Важливо зазначити, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

"Челсі" програв другий матч поспіль. Минулого туру підопічні Маурісіо Почеттіно поступилися "Манчестер Юнайтед" (1:2). Наразі "сині" з 19 очками йдуть на 12-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

У наступному турі "Евертон" 16 грудня на виїзді зустрінеться з "Бернлі". Цього ж дня "Челсі" прийматиме "Шеффілд Юнайтед".

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