Украинское дерби в АПЛ: Миколенко помог "Эвертону" обыграть "Челси" с Мудриком (видео)

"Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле одолел "Челси" Михаила Мудрика в матче 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Гудисон Парк" завершился со счетом 2:0 .

Первый тайм украинского дерби в английском чемпионате прошел без голов. На старте второго тайма мерсисайдцы вышли вперед – Миколенко перехватил мяч и начал голевую атаку своей команды, которую забитым мячом закончил Абдулай Дукуре, удачно сыграв на добивании.

В компенсированное ко второму тайма время подопечные Шона Дайча окончательно сняли вопрос о победителе встречи. На 90+2-й минуте Льюис Доббин из пределов штрафной расстрелял ворота лондонцев после розыгрыша углового.

Миколенко и Мудрик вышли в стартовых составах своих клубов и провели на поле полный поединок. Михаил на 73-й минуте заработал желтую карточку. А вот Виталий точно был одним из лучших среди всех игроков обеих команд.

Обзор матча "Эвертон" – "Челси"

Таким образом, "ириски" одержали третью победу подряд в чемпионате Англии. Клуб Миколенко (13 баллов) занимает 17-е место в АПЛ. Важно отметить, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

"Челси" проиграл второй матч подряд. В прошлом туре подопечные Маурисио Почеттино уступили "Манчестер Юнайтед" (1:2). Сейчас "синие" с 19 очками идут на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре "Эвертон" 16 декабря на выезде встретится с "Бернли". В этот же день "Челси" будет принимать "Шеффилд Юнайтед".

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