Экс-жена Остапчука честно призналась, находится ли сейчас в отношениях

Также Кристина поделилась, как справляется с сложным эмоциональным состоянием.
Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – откровенно пообщалась с подписчиками.
Блогерше задали немало разных вопросов. Конечно, у Кристины интересовались темой ее личной жизни. У нотариуса спросили, находится ли она сейчас в отношениях. Блогерша честно призналась, что сейчас ее сердце свободно.
"Нет, мое сердце открыто", — откровенно ответила Горняк.
Также Кристина рассказала, как справляется со сложным эмоциональным состоянием. По словам блогерши, трудности она преодолевает по-разному. Однако самое главное – это не осуждать себя, а принимать.
"Всем, что может сработать в этот момент. По-разному: время с собой наедине, друзья, танцы, вино, психолог, музыка... Главное, не осуждать себя, не корить, не ссориться с собой, а принять тот факт, что так случилось, дать себе время побыть в таком состоянии, а потом обнять себя, принять себя такой, какая есть", — сказала Горняк.
Напомним, недавно лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец ответил, свободно ли его сердце. В частности, музыкант прокомментировал, влюблен ли он сейчас.
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