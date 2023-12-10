Экс-жена Остапчука честно призналась, находится ли сейчас в отношениях

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – откровенно пообщалась с подписчиками.

Блогерше задали немало разных вопросов. Конечно, у Кристины интересовались темой ее личной жизни. У нотариуса спросили, находится ли она сейчас в отношениях. Блогерша честно призналась, что сейчас ее сердце свободно.

"Нет, мое сердце открыто", — откровенно ответила Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Также Кристина рассказала, как справляется со сложным эмоциональным состоянием. По словам блогерши, трудности она преодолевает по-разному. Однако самое главное – это не осуждать себя, а принимать.

"Всем, что может сработать в этот момент. По-разному: время с собой наедине, друзья, танцы, вино, психолог, музыка... Главное, не осуждать себя, не корить, не ссориться с собой, а принять тот факт, что так случилось, дать себе время побыть в таком состоянии, а потом обнять себя, принять себя такой, какая есть", — сказала Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, недавно лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец ответил, свободно ли его сердце. В частности, музыкант прокомментировал, влюблен ли он сейчас.

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