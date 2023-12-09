АПЛ: Забарний допоміг "Борнмуту" рознести "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" з Ярмолюком програв аутсайдеру (відео)

Відбулися два поєдинки 16-го туру чемпіонату Англії за участю українських футболістів.

У матчах 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Борнмут" Іллі Забарного на виїзді розгромив "Манчестер Юнайтед" (0:3), а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка в гостях поступився "Шеффілд Юнайтед" (1:0).

Уже на 5-й хвилині зустрічі "вишні" вийшли вперед проти МЮ зусиллями Домініка Соланке. У другому таймі підопічні Андоні Іраоли розвинули свій успіх – на 68-й хвилині забив Філіп Біллінг, а ще через п'ять хвилин відзначився Маркос Сенесі.

Могли гості забивати й четвертий м'яч у ворота "червоних дияволів", але гол Данго Уаттари на 90+2-й хвилині було скасовано через гру рукою.

Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" та провів на полі повний матч. Український захисник надійно діяв в обороні та був одним з найкращих у складі своєї команди.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"

Ця перемога дозволила "Борнмуту" (19 очок) піднятися на 13-те місце в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (27 балів) залишився на шостій сходинці.

У наступному турі команда Забарного 16 грудня прийме "Лутон", а підопічні Еріка тен Гага днем пізніше на виїзді зіграють проти "Ліверпуля".

В іншому матчі український півзахисник "Брентфорда" Ярмолюк вийшов на заміну та відіграв весь другий тайм, але не допоміг своїй команді уникнути поразки від "Шеффілд Юнайтед".

Перемогу господарям приніс Джеймс Макеті, який став автором єдиного результативного удару в компенсований до першого тайму час.

Після цього поєдинку "Брентфорд" (19 очок) посідає 11-те місце в чемпіонаті Англії. "Шеффілд Юнайтед" (8 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі клуб Ярмолюка 17 грудня прийме "Астон Віллу". Днем раніше "Шеффілд Юнайтед" на виїзді зіграє проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

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