У Кривому Розі пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також читайте Окупанти обстріляли Купʼянськ: загинули дві жінки

Про це інформує Суспільне.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження.

"Повітряна тривога в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях пов’язана з активністю тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - повідомили у Повітряних силах.

Пізніше журналісти суспільного повідомили, що у місті пролунали вибухи.

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники вночі завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждала одна людина.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти скинули боєприпас на Херсонщину, є загиблий та постраждалий.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.