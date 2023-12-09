У Кривому Розі пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це інформує Суспільне.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження.
"Повітряна тривога в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях пов’язана з активністю тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - повідомили у Повітряних силах.
Пізніше журналісти суспільного повідомили, що у місті пролунали вибухи.
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники вночі завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждала одна людина.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти скинули боєприпас на Херсонщину, є загиблий та постраждалий.
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