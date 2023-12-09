В Кривом Роге раздались взрывы

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.

В Кривом Роге на Днепропетровщине во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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Об этом информирует Общественное.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом авиационных средств поражения.

"Воздушная тревога в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях связана с активностью тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения!" – сообщили в Воздушных силах.

Позже журналисты общественного сообщили, что в городе раздались взрывы.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики ночью нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадал один человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры сбросили боеприпас на Херсонщину, есть погибший и пострадавший.

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