Зеленський зустрівся з президентами трьох держав у Південній Америці

Лідери також обмінялися думками щодо можливостей поглиблення співпраці у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Глава держави Володимир Зеленський зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Про це президент повідомив 10 грудня.

Він висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року.

"В Аргентині провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Дякую президенту Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм", — повідомив Зеленський.

Під час переговорів із президентом Луїсом Лакальє Поу глава України висловив вдячність за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна — Латинська Америка.

З президентом Даніелем Нобоа обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією. Запропонував долучитися до імплементації Української формули миру.

"Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, новим президентом Аргентини став проукраїнський політик Хавʼєр Мілей. Його інавгурацію відвідав і Володимир Зеленський. Новий аргентинський лідер підтвердив готовність провести в своїй країні саміт щодо миру в Україні.

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