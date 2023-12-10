Зеленский встретился с президентами трех государств в Южной Америке

Глава государства Владимир Зеленский встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Об этом президент сообщил 10 декабря.

Он выразил надежду на участие как можно большего количества стран Латинской Америки в следующей встрече советников в январе 2024 года.

"В Аргентине провел важные встречи с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Благодарю Президента Сантьяго Пеньи за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций. Обсудили пути развития торговли между Украиной и Парагваем", — сообщил Зеленский.

В ходе переговоров с президентом Луисом Лакалье Поу глава Украины выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Особое внимание было уделено перспективе проведения саммита Украина — Латинская Америка.

С президентом Даниэлем Нобоа обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества Украины и Эквадора: в сфере безопасности, диджитализации, торговли сельскохозяйственной продукцией. Предложил приобщиться к имплементации Украинской формулы мира.

"Для нас очень важна поддержка и мощный объединенный голос государств Латинской Америки, которые поддерживают украинских людей в войне за нашу свободу и демократию", — сказал Зеленский.

Напомним, новым президентом Аргентины стал проукраинский политик Хавьер Милей. Его инаугурацию посетил и Владимир Зеленский. Новый аргентинский лидер подтвердил готовность провести в своей стране саммит по миру в Украине.

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