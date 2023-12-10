Север Донетчины остался без электроэнергии – какая причина

Северная часть Донецкой области 10 декабря осталась без электричества из-за срабатывания автоматики.

Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.

"Сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС. Из-за чего обесточены электросети 110 кВ и 330 кВ. Без электроснабжения населенные пункты северной части области", — говорится в сообщении.

Игорь Мороз также добавил, что специалисты ДТЭК совместно со Славянской ТЭС выясняют причины срабатывания автоматики защиты. После определения причин, работа сети будет восстановлена или заживлена по другой схеме.

Напомним, министр энергетики рассказал, есть ли сейчас предпосылки для блэкаутов.

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