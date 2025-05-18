Зачем Путин угрожает дальнобойным "Ярсом": эксперт ответил

«Ярс» / © Википедия

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Украинская разведка предупреждает, что в эту ночь Россия может провести очередной учебно-боевой запуск межконтинентальной ракеты РС-24 «Ярс» (Ядерное ракетное сдерживание).

Зачем Путин угрожает «Ярсом», рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям «Конструкторского бюро Антонов» Константин Криволап, передает «РБК-Украина».

Эксперт успокаивает, что если россияне запустят межконтинентальную баллистику, то не с ядерным, а обычным унитарным зарядом. По его мнению, кремлевскому диктатору Путину после опытов с «Орешником» больше нечего показать.

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«Я был уверен, что было два-три экземпляра „Орешника“. Но один они запустили по Днепру, второй сгорел, а третьего скорее всего не было», — сказал Криволап.

Аналитик обращает внимание на место запуска. Если в случае с «Орешником» от Капустина Яра до Днепра было около 800 км, то «Ярс» планируют запустить из Свердловской области.

«Поэтому и вынуждены где-то за Уралом запускать, поближе не получится, надо чтобы они уложились в эту дистанцию (как было с „Орешником“, — ред.). И то я считаю, что это будет очень тяжело», — сказал он.

Криволап считает, что этот запуск не имеет никакого военного значения. Цель исключительно политическая.

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«Только политическое. Такое время его нужно просто пережить. К этому Ярсу, с одной стороны, нужно быть готовым, но не разводить панику. Геймчейнджером он не станет точно. Только покажет, что Путин может угрожать, поднимать ставки, что он вроде бы всесильный и ему плевать на санкции. Но как переговоры являются театром Трампа, так и путинские угрозы Ярсом только театром для Трампа и для Европы», — говорит Криволап.

Что касается характеристики самой ракеты, то эксперт признает, что «Ярс» — рабочая межконтинентальная баллистическая ракета, прошедшая все испытания и стоящая на вооружении.

«Это не „аналоговетная“ ракета, но вполне рабочая», — добавил он.

Ранее в Defense Express отметили важную деталь о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

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