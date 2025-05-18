Такое произошло впервые: РФ задержала принадлежащий стране НАТО нефтяной танкер

Россия задержала нефтяной танкер, принадлежащий стране-члену НАТО Фото: Иллюстративный / © Associated Press

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Россия задержала нефтяной танкер, принадлежащий стране-члену НАТО, а именно греческое судно Green Admire, вышедшее из эстонского порта Силламяэ. Это стало первым подобным случаем.

Об этом говорится в сообщении Sky News.

По данным Министерства иностранных дел Эстонии, греческое судно Green Admire выходило из Силламяэ, эстонского порта Балтийского моря, используя назначенный навигационный канал, пересекающий воду РФ.

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«Этот маршрут, который был выбран из соображений безопасности судоходства и не пролегает строго вдоль государственных границ, был установлен по взаимному согласию России, Эстонии и Финляндии», — заявили в МИД Эстонии.

Министерство заявило, что предупредило союзников по НАТО об инциденте.

«Сегодняшний инцидент показывает, что Россия продолжает вести себя непредсказуемо. Я также уведомил наших союзников об этом инциденте», — сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Как сообщает Marine Traffic, отслеживающий суда веб-сайт Green Admire сейчас стоит на якоре у российского острова Гогланд.

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Известно, что судно направлялось в Роттердам, перевозя эстонскую сланцевую нефть.

Что известно о канале из Силламяэ

Навигационный канал из Силламяэ через российские территориальные воды был создан в соответствии с соглашением между Эстонией, Финляндией и Россией во избежание мелководья в эстонских водах, сообщила администрация.

Заходящие в порт и выходящие из него суда теперь будут проходить через эстонские территориальные воды, добавляется в сообщении.

Ранее Эстония заявила, что Россия направила истребитель в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем после попытки остановить направлявшийся в Россию танкер, который, как считается, был частью так называемого «теневого флота», используемого Москвой для уклонения от санкций.

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