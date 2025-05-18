Переговоры в Стамбуле: Келлог заявил о "сильном плане", который остановит убийства

Кот Келлог

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На переговорах в Стамбуле был представлен «сильный мирный план», первый пункт которого — всеобъемлющее прекращение огня.

Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог в соцсети Х.

«В Стамбуле Марк Рубио четко дал понять, что мы представили „сильный мирный план“. По результатам лондонских встреч мы (США) разработали комплексный план по 22 пунктам, который является основой для мира», — пишет Келлог.

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По его словам, первый пункт этого плана — всеохватывающее прекращение огня, которое «остановит убийства прямо сейчас».

Напомним, что в пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией — первые публичные переговоры после марта 2022 года.