Від чого найбільше помирали 2021 року українці: коронавірус на 3 місці

В Україні склали сумний рейтинг найпоширеніших причин смерті серед наших громадян.
В Україні за 9 місяців 2021 року, від січня до вересня, серцево-судинні захворювання стали основною причиною смерті серед українців. Коронавірус опинився на третьому місці основних летальних випадків.
Про це повідомляє платформа Опендатабот з посиланням на дані Державної статистики.
Від серцево-судинних захворювань за 9 місяців 2021 року померли 306 127 українців, від онкологічних хворіб - 55 828, а коронавірус забрав життя 40 014 українців.
Загалом за 9 місяців 2021 року пiшли з життя 487 855 українців. Надлишкова смертність за той же період налічує 52 571 особу.
Найпоширеніші причини смерті українців у січні-вересні 2021 року:
- Серцево-судиннi хвороби - 306127
- Онкологiя - 55828
- COVID-19 - 40014
- Нещаснi випадки - 20816
- Хвороби органiв травлення - 18093
- Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках - 16886
- Хвороби органiв дихання - 15364
- Iншi - 7354
- Хвороби нервової системи - 3284
- Туберкульоз - 2090
- Хвороби сечостатевої системи - 1999
У вересні від різних хвороб померли 48 428 українців — практично стiльки ж, скiльки рік тому, у вересні 2020-го, коли загальна смертність становила 48 372 особи.
Найбільше летальних випадків за 9 місяців 2021 року сталось у квітні.
COVID-19 у вереснi 2021 спричинив 2937 смертей — втричі більше, ніж у попередньому мiсяцi. Від пневмонії та грипу померли 1014 українців.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також: