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Від чого найбільше помирали 2021 року українці: коронавірус на 3 місці

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Від чого найбільше помирали 2021 року українці: коронавірус на 3 місці

pixabay.com

В Україні склали сумний рейтинг найпоширеніших причин смерті серед наших громадян.

В Україні за 9 місяців 2021 року, від січня до вересня, серцево-судинні захворювання стали основною причиною смерті серед українців. Коронавірус опинився на третьому місці основних летальних випадків.

Про це повідомляє платформа Опендатабот з посиланням на дані Державної статистики.

Від серцево-судинних захворювань за 9 місяців 2021 року померли 306 127 українців, від онкологічних хворіб - 55 828, а коронавірус забрав життя 40 014 українців.

Загалом за 9 місяців 2021 року пiшли з життя 487 855 українців. Надлишкова смертність за той же період налічує 52 571 особу.

Найпоширеніші причини смерті українців у січні-вересні 2021 року:

  1. Серцево-судиннi хвороби - 306127
  2. Онкологiя - 55828
  3. COVID-19 - 40014
  4. Нещаснi випадки - 20816
  5. Хвороби органiв травлення - 18093
  6. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках - 16886
  7. Хвороби органiв дихання - 15364
  8. Iншi - 7354
  9. Хвороби нервової системи - 3284
  10. Туберкульоз - 2090
  11. Хвороби сечостатевої системи - 1999

У вересні від різних хвороб померли 48 428 українців — практично стiльки ж, скiльки рік тому, у вересні 2020-го, коли загальна смертність становила 48 372 особи.

Найпоширеніші причини смертей українців за 9 місяців 2021 року, інфографіка /
Найпоширеніші причини смертей українців за 9 місяців 2021 року, інфографіка / "Опендатабот"

Найбільше летальних випадків за 9 місяців 2021 року сталось у квітні.

Смертність в Україні за 9 місяців 2021 року, інфографіка /
Смертність в Україні за 9 місяців 2021 року, інфографіка / "Опендатабот"

COVID-19 у вереснi 2021 спричинив 2937 смертей — втричі більше, ніж у попередньому мiсяцi. Від пневмонії та грипу померли 1014 українців.

Смертність від COVID-19, пневмоній та грипу за 9 місяців 2021 року, інфографіка /
Смертність від COVID-19, пневмоній та грипу за 9 місяців 2021 року, інфографіка / "Опендатабот"

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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