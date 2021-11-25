Від чого найбільше помирали 2021 року українці: коронавірус на 3 місці

Від чого найбільше помирали 2021 року українці: коронавірус на 3 місці

В Україні склали сумний рейтинг найпоширеніших причин смерті серед наших громадян.

В Україні за 9 місяців 2021 року, від січня до вересня, серцево-судинні захворювання стали основною причиною смерті серед українців. Коронавірус опинився на третьому місці основних летальних випадків.

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Про це повідомляє платформа Опендатабот з посиланням на дані Державної статистики.

Від серцево-судинних захворювань за 9 місяців 2021 року померли 306 127 українців, від онкологічних хворіб - 55 828, а коронавірус забрав життя 40 014 українців.

Загалом за 9 місяців 2021 року пiшли з життя 487 855 українців. Надлишкова смертність за той же період налічує 52 571 особу.

Найпоширеніші причини смерті українців у січні-вересні 2021 року:

Серцево-судиннi хвороби - 306127 Онкологiя - 55828 COVID-19 - 40014 Нещаснi випадки - 20816 Хвороби органiв травлення - 18093 Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках - 16886 Хвороби органiв дихання - 15364 Iншi - 7354 Хвороби нервової системи - 3284 Туберкульоз - 2090 Хвороби сечостатевої системи - 1999

У вересні від різних хвороб померли 48 428 українців — практично стiльки ж, скiльки рік тому, у вересні 2020-го, коли загальна смертність становила 48 372 особи.

Найпоширеніші причини смертей українців за 9 місяців 2021 року, інфографіка / "Опендатабот"

Найбільше летальних випадків за 9 місяців 2021 року сталось у квітні.

Смертність в Україні за 9 місяців 2021 року, інфографіка / "Опендатабот"

COVID-19 у вереснi 2021 спричинив 2937 смертей — втричі більше, ніж у попередньому мiсяцi. Від пневмонії та грипу померли 1014 українців.