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От чего больше всего умирали в 2021 году украинцы: коронавирус на 3 месте

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От чего больше всего умирали в 2021 году украинцы: коронавирус на 3 месте

pixabay.com

В Украине составили печальный рейтинг наиболее распространенных причин смерти среди наших граждан.

В Украине за 9 месяцев 2021 года, с января по сентябрь, сердечно-сосудистые заболевания стали основной причиной смерти среди украинцев. Коронавирус оказался на третьем месте основных летальных исходов.

Об этом сообщает платформа "Опендатабот" со ссылкой на данные Государственной статистики.

От сердечно-сосудистых заболеваний за 9 месяцев 2021 года умерло 306 127 украинцев, от онкологических болезней — 55 828, а коронавирус унес жизни 40 014 украинцев.

Всего за 9 месяцев 2021 года ушли из жизни 487 855 украинцев. Избыточная смертность за тот же период насчитывает 52 571 человек.

Самые распространенные причины смерти украинцев в январе-сентябре 2021:

  1. Сердечно-сосудистые заболевания — 306 127
  2. Онкология — 55 828
  3. COVID-19 — 40 014
  4. Несчастные случаи – 20 816
  5. Болезни органов пищеварения — 18 093
  6. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированы в других рубриках — 16 886
  7. Болезни органов дыхания — 15 364
  8. Другие — 7 354
  9. Болезни нервной системы — 3 284
  10. Туберкулез – 2 090
  11. Болезни мочеполовой системы – 1 999

В сентябре от разных болезней умерло 48 428 украинцев — практически столько же, сколько год назад, в сентябре 2020 года, когда общая смертность составляла 48 372 человека.

Самые распространенные причины смертей украинцев за 9 месяцев 2021 года, инфографика/
Самые распространенные причины смертей украинцев за 9 месяцев 2021 года, инфографика/"Опендатабот"

Найбольшое количество летальных исходов за 9 месяцев 2021 года произошло в апреле.

Смертность в Украине за 9 месяцев 2021 года, инфографика/
Смертность в Украине за 9 месяцев 2021 года, инфографика/"Опендатабот"

COVID-19 в сентябре 2021 года спровоцировал 2 937 смертей — втрое больше, чем в предыдущем месяце. От пневмонии и гриппа умерло 1 014 украинцев.

Смертность от COVID-19, пневмоний и гриппа за 9 месяцев 2021 года, инфографика/
Смертность от COVID-19, пневмоний и гриппа за 9 месяцев 2021 года, инфографика/"Опендатабот"

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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