От чего больше всего умирали в 2021 году украинцы: коронавирус на 3 месте

В Украине составили печальный рейтинг наиболее распространенных причин смерти среди наших граждан.
В Украине за 9 месяцев 2021 года, с января по сентябрь, сердечно-сосудистые заболевания стали основной причиной смерти среди украинцев. Коронавирус оказался на третьем месте основных летальных исходов.
Об этом сообщает платформа "Опендатабот" со ссылкой на данные Государственной статистики.
От сердечно-сосудистых заболеваний за 9 месяцев 2021 года умерло 306 127 украинцев, от онкологических болезней — 55 828, а коронавирус унес жизни 40 014 украинцев.
Всего за 9 месяцев 2021 года ушли из жизни 487 855 украинцев. Избыточная смертность за тот же период насчитывает 52 571 человек.
Самые распространенные причины смерти украинцев в январе-сентябре 2021:
- Сердечно-сосудистые заболевания — 306 127
- Онкология — 55 828
- COVID-19 — 40 014
- Несчастные случаи – 20 816
- Болезни органов пищеварения — 18 093
- Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированы в других рубриках — 16 886
- Болезни органов дыхания — 15 364
- Другие — 7 354
- Болезни нервной системы — 3 284
- Туберкулез – 2 090
- Болезни мочеполовой системы – 1 999
В сентябре от разных болезней умерло 48 428 украинцев — практически столько же, сколько год назад, в сентябре 2020 года, когда общая смертность составляла 48 372 человека.
Найбольшое количество летальных исходов за 9 месяцев 2021 года произошло в апреле.
COVID-19 в сентябре 2021 года спровоцировал 2 937 смертей — втрое больше, чем в предыдущем месяце. От пневмонии и гриппа умерло 1 014 украинцев.
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