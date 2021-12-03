К концу 21 века население Украины сократится вдвое — НАН

На сокращение населения Украины влияют ряд факторов.
Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что население Украины к концу XXI века сократится вдвое. По их прогнозам, через 80 лет население Украины составит всего 22 миллиона человек.
Об этом идет речь на сайте НАН Украины.
Заметим, по данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 октября 2021 г. население Украины без временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя составляет более 41,3 миллиона человек.
Среди причин уменьшения населения:
- Стремительное старение украинского населения – смертность преобладает над рождаемостью.
- Экономические причины — большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей именно из-за низкой заработной платы, отсутствия собственного жилья и неразвитой социальной инфраструктуры.
- Изменение репродуктивного поведения женщин – сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей.
- Половой дисбаланс в пользу женщин – мужчины умирают раньше, чем женщины.
- Пандемия – в структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
"Мы пока не видим пути остановки этого процесса. Он присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов. Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора", — сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун.
Ранее сообщалось, от чего больше всего умирали в 2021 году украинцы.
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