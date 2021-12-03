К концу 21 века население Украины сократится вдвое — НАН

На сокращение населения Украины влияют ряд факторов.

Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что население Украины к концу XXI века сократится вдвое. По их прогнозам, через 80 лет население Украины составит всего 22 миллиона человек.

Об этом идет речь на сайте НАН Украины.

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Заметим, по данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 октября 2021 г. население Украины без временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя составляет более 41,3 миллиона человек.

Среди причин уменьшения населения:

Стремительное старение украинского населения – смертность преобладает над рождаемостью.

– смертность преобладает над рождаемостью. Экономические причины — большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей именно из-за низкой заработной платы, отсутствия собственного жилья и неразвитой социальной инфраструктуры.

— большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей именно из-за низкой заработной платы, отсутствия собственного жилья и неразвитой социальной инфраструктуры. Изменение репродуктивного поведения женщин – сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей.

– сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей. Половой дисбаланс в пользу женщин – мужчины умирают раньше, чем женщины.

– мужчины умирают раньше, чем женщины. Пандемия – в структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

"Мы пока не видим пути остановки этого процесса. Он присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов. Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора", — сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун.

Ранее сообщалось, от чего больше всего умирали в 2021 году украинцы.

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