Дорофеева показала, как отпраздновала первый сольный концерт Дантеса

После выступления певца все отправились на афтепати.

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как отпраздновала первый сольный концерт своего мужа Владимира Дантеса.

Владимир после своего выступления решил отпраздновать это грандиозное событие. Сначала они всей творческой командой танцевали и выпивали по бокалу игристого в гримерке. Затем компания отправилась на афтепати в ресторан.

Надя Дорофеева отпраздновала концерт Дантеса / instagram.com/nadyadorofeeva

В своем Instagram Надя показала, как они отрывались на вечеринке. Они устраивали веселые и зажигательные танцы, а также пели в караоке.

Надя Дорофеева отпраздновала концерт Дантеса / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева отпраздновала концерт Дантеса / instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что Владимир Дантес выступал 1 и 2 декабря в столичном клубе Bel etage. Это впервые артист дал свой сольный концерт. Перед публикой исполнитель выступал в эпатажном образе.

В ходе концерта Дантес исполнил 16 композиций. Среди них треки нового альбома "Твоя любимая музыка", а также каверы на хит Евгении Власовой "Ветер надежды" и группы Total "Бьет по глазам".

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