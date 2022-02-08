Путін та Макрон уклали угоду щодо України - ЗМІ

Французький лідер зазначив, що Путін запевнив його у своїй готовності говорити про деескалацію.

Президент Франції Еммануель Макрон уклав з російським колегою Володимиром Путіним угоду про деескалацію на російсько-українському кордоні.

Про це пише Financial Times.

Лідери країн повідомили, що була досягнута домовленість не здійснювати нові військові ініціативи і вести широкий діалог щодо розгортання російських військ.

Водночас ані Путін, ані Макрон після 5 годин переговорів про таку угоду на пресконференції не обмовились і словом. При цьому французький лідер зазначив, що Путін запевнив його у своїй готовності говорити про деескалацію.

Як зазначає видання, угода передбачає виведення російських військ з Білорусі в лютому після завершення масштабних російсько-білоруських навчань, а також подальші зустрічі і домовленість про "структурований діалог з колективної безпеки".

Під час зустрічі з Макроном Путін підтвердив, що вимагає від Києва виконання Мінських угод. Зокрема, лідер Кремля вимагає надати автономність самопроголошеним ДНР та ЛНР на умовах Москви.

"Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати", — заявив Путін на пресконференції після зустрічі з Макроном.

Попри це, у США раніше підтвердили, що Україна за ці роки виконала "більшість, якщо не всі" умови Мінських угод, навідміну від Росії, яка не зробила майже нічого в цьому напрямку.

Financial Times посилається на слова Макрона, який раніше вже заявив про необхідність "конкретних гарантій безпеки" для усіх держав регіону, зокрема, Росії, України та членів ЄС, що дозволить збудувати "новий порядок безпеки та стабільності у Європі".

Путін, своєю чергою, продовдує наполягати на так званих "гарантіях безпеки", що передбачають юридичні зобов’язання НАТО й США не приймати Україну до Альянсу, адже це, на його думку, може загрожувати нацбезпеці Росії.

Слід зазначити, що Захід одноголосно відмовив Москві у претензіях щодо політики розширення НАТО. Водночас ЄС і Вашингтон побоюються, що РФ може повномасштабно вторгнутися до України й розробляє пакети санкцій для стримування Москви.

Нагадаємо, після зустрічі лідерів країн Еммануель Макрон заявив, що в Російської Федерації та Франції різні погляди на деякі принципові для обох сторін питання, але президенти двох країн домовилися разом працювати над так званими "гарантіями безпеки".

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