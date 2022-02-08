"Попереду дуже насичений день": до України прилетів президент Франції

"Попереду дуже насичений день": до України прилетів президент Франції

Макрон зустрінеться із Зеленським.

До України вранці 8 лютого прилетів із робочим візитом президент Франції Еммануель Макрон, який днем раніше мав перемовини з главою Кремля, а сьогодні зустрінеться із українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це написав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter.

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"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра Жана-Іва Ле Дріана (міністра закордонних справ Франції. – Ред.) , який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою (міністром закордонних справ України. – Ред). Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України", - повідомив він.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон розповів, про що спілкуватиметься із Зеленським.

Як повідомлялося, 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України. З опублікованих відео та фото було видно, що президенти сиділи далеко один від одного за довгим білим столом.

Сам же французький лідер перед розмовою з Путіним заявив, що потрібно бути реалістичними, а тому, на його думку, "однобічних заходів ми не досягнемо, важливо не допустити погіршення становища".

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