"Впереди очень насыщенный день": в Украину прилетел президент Франции

"Впереди очень насыщенный день": в Украину прилетел президент Франции

Макрон встретится с Зеленским.

В Украину утром 8 февраля прилетел с рабочим визитом президент Франции Эммануэль Макрон, который днем ранее провел переговоры с главой Кремля, а сегодня встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом написал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Twitter.

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"Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским, и министра Жана-Ива Ле Дриана (министра иностранных дел Франции. – Ред.), который встретится с министром Дмитрием Кулебой (министром иностранных дел Украины. – Ред.) ). Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину", — сообщил он.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон рассказал, о чем будет общаться с Зеленским.

Как сообщалось, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины. Из опубликованных видео и фото было видно, что президенты сидели далеко друг от друга за длинным белым столом.

Сам же французский лидер перед разговором с Путиным заявил, что нужно быть реалистичными , а потому, по его мнению, "односторонних мер мы не достигнем, важно не допустить ухудшения положения".

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