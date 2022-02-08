В Україні проголосили маніфест української кухні: для чого це потрібно

В Україні проголосили маніфест української кухні: для чого це потрібно

Цим маніфестом його підписанти ставлять завдання змінити ставлення до української кухні.

В Україні проголосили маніфест української кухні. Мета: розвиток вітчизняного гастротуризму і пошук нових формул для приготування старих страв.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 8 лютого.

Маніфест підписали понад три десятки найвідоміших українських шеф-кухарів та представники влади. Разом вони беруться за відродження української кухні і тим самим її популяризацію у світі. Зараз наші страви сприймають переважно як домашні. І тому цим маніфестом його підписанти ставлять завдання змінити ставлення до української кухні.

До того ж, переконаний міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, після підписання маніфесту наші шанси на те, що борщ включать до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, значно збільшуються.

“Наша національна кухня, мало того, що є, чим пишатися — тільки борщів 25 штук ми нарахували і це щонайменше з різних регіонів — але й вона різна смакова в залежності від регіону”, — сказав Олександр Ткаченко.

“Завтра нічого не відбудеться, але через п'ять років, коли ви приїдете, наприклад, у Німеччину чи Мюнхен, ви зайдете в магазин, а там продається бринза. І ви скажете: бринза в Мюнхені? Так, бо завдяки цьому об'єднанню в людей зміниться підхід”, — додав кулінар Євген Клопотенко.

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