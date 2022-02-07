Макрон прилетів до Москви на зустріч з Путіним / Скриншот з відео ТАСС

Макрон прилетів до Путіна говорити про Україну: відео

Макрон прилетів до Путіна говорити про Україну: відео

У Путіна не очікують прориву в переговорах з Макроном

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 7 лютого, прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України.

Відео прибуття Макрона опублікувало агентство ТАСС.

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У Макрона з Путіним спершу запланований робочий обід, а опісля – спільна пресконференція, анонсував напередодні речник російського лідера Дмитро Пєсков.

"Очевидно, що абсолютно домінуватиме тема напруженості в Європі, пов'язана із ситуацією навколо України, тема гарантій безпеки для Росії, все, що пов'язано з цими основними проблемами", – розповів Пєсков.

Макрон раніше заявляв, що на його думку, геополітичною метою Росії сьогодні є явно не Україна, а зміна правил співіснування з НАТО та ЄС.

"Безпека та суверенітет України чи будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як для Росії правомірно порушувати питання про свою власну безпеку", – заявляв президент Франції.

Він сподівається, що діалогу з російським президентом буде достатньо, щоб запобігти військовому конфлікту.

Нагадаємо, Пєсков заявляв, що Росія не очікує рішучого прориву від переговорів між Путіним та Макроном. Але Москва очікує, що лідер Франції запропонує шляхи послаблення напруженості в Європі.

Додамо, що у вівторок, 8 лютого, Макрон прибуде до України.