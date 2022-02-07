Динамо - Рудар: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться четвертий спаринг "біло-синіх" у Туреччині.
У понеділок, 7 лютого, київське "Динамо" проведе четвертий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.
Суперником команди Мірчі Луческу буде чорногорський "Рудар".
Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium та розпочнеться о 16:00 за київським часом.
До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку "біло-синіх" з чорногорським клубом.
Після цього в Туреччині "Динамо" планує провести ще три контрольні матчі. 8 лютого кияни зіграють з "Динамо" Тбілісі.
Раніше на турецькому зборі "біло-сині" розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1), обіграли сербський клуб "Чукарички" (3:2) та зіграли внічию з болгарським "Левські" (1:1).
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
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