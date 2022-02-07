Динамо - Рудар: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите четвертый спарринг "бело-синих" в Турции.

В понедельник, 7 февраля, киевское "Динамо" проведет четвёртый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником команды Мирчи Луческу будет черногорский "Рудар".

Встреча состоится на арене Mardan Stadium и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка "бело-синих" с черногорским клубом.

После этого в Турции "Динамо" планирует провести еще три контрольных матча. 8 февраля киевляне сыграют с "Динамо" в Тбилиси.

Ранее на турецком сборе "бело-синие" разгромили болгарский "Лудогорец" (4:1), обыграли сербский клуб "Чукарички" (3:2) и сыграли вничью с болгарским "Левски" (1:1).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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