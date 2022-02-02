Мощный камбэк: "Динамо" одержало волевую победу на сборах, уступая 0:2

"Бело-синие" на характере обыграли трехкратного бронзового призера Чемпионата Сербии.

В среду, 2 февраля, киевское "Динамо" провело второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Мирчи Луческу победила сербский клуб "Чукарички" из города Белград - 3:2.

"Бело-синие" провели первый тайм, дважды пропустив до перерыва. Причем оба гола сербская команда забила в течение двух минут. На 16-й и 17-й минутах в воротах киевлян расписались Ковач и Чолович.

Однако во второй половине встречи Чемпиона Украине удалось перевернуть все с ног на голову. На 70-й минуте Николай Шапаренко сократил отставание, а уже через несколько минут Виталий Буяльский сравнял счет. На 84-й минуте победу "бело-синим" принес бразилец Витиньо.

После этого в Турции "Динамо" намерено провести еще пять контрольных матчей. 4 февраля "бело-синие" сыграют против болгарского "Левски".

Напомним, в первом контрольном матче турецкого сбора киевляне разгромили болгарский "Лудогорец" (4:1).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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