В Лондоне сильный ветер чуть не опрокинул пассажирский самолет: видео

В Лондоне сильный ветер чуть не опрокинул пассажирский самолет: видео

Авиалайнер, прилетевший из шотландского Абердина, не смог сразу совершить посадку.

В лондонском аэропорту Хитроу пассажирский самолет Airbus A321neo, принадлежащий British Airways, едва не потерпел катастрофу, заходя на посадку.

Видео этого инцидента опубликовано на YouTube-канале Big Jet TV.

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Прибывший из Абердина самолет был вынужден прервать посадку из-за сильного ветра.

Он сильно раскачивался еще во время приземления, а когда его шасси коснулось взлетно-посадочной полосы, резко наклонился на левое крыло и чуть не задел землю хвостом. Пилотам удалось выровнять борт и взлететь на второй круг.

Как сообщает The Guardian, в British Airways заявили, что во второй попытке самолет приземлился успешно, а высадка экипажа и пассажиров прошла в обычном режиме.

"Наши пилоты хорошо научены справляться с разными сценариями, включая экстремальные погодные условия", – заверили в авиакомпании.

Напомним, ранее самолет авиакомпании Red Wings, прилетевший из Москвы в Белгород, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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