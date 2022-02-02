В Лондоне сильный ветер чуть не опрокинул пассажирский самолет: видео

Авиалайнер, прилетевший из шотландского Абердина, не смог сразу совершить посадку.
В лондонском аэропорту Хитроу пассажирский самолет Airbus A321neo, принадлежащий British Airways, едва не потерпел катастрофу, заходя на посадку.
Видео этого инцидента опубликовано на YouTube-канале Big Jet TV.
Прибывший из Абердина самолет был вынужден прервать посадку из-за сильного ветра.
Он сильно раскачивался еще во время приземления, а когда его шасси коснулось взлетно-посадочной полосы, резко наклонился на левое крыло и чуть не задел землю хвостом. Пилотам удалось выровнять борт и взлететь на второй круг.
"Наши пилоты хорошо научены справляться с разными сценариями, включая экстремальные погодные условия", – заверили в авиакомпании.
Напомним, ранее самолет авиакомпании Red Wings, прилетевший из Москвы в Белгород, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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