У Лондоні сильний вітер ледь не перекинув пасажирський літак: відео

Авіалайнер, який прилетів із шотландського Абердіна, не зміг одразу здійснити посадку.
У лондонському аеропорту Хітроу пасажирський літак Airbus A321neo, що належить British Airways, ледь не зазнав катастрофи, заходячи на посадку.
Відео цього інциденту опубліковане на YouTube-каналі Big Jet TV.
Літак, який прибув із Абердіна, був змушений перервати посадку через сильний вітер.
Він сильно розгойдувався ще під час приземлення, а коли вже його шасі торкнулося злітно-посадкової смуги, різко нахилився на ліве крило і ледь не зачепив землю хвостом. Пілотам вдалося вирівняти борт і злетіти на друге коло.
"Наші пілоти добре навчені справлятися з різними сценаріями, включаючи екстремальні погодні умови", – запевнили в авіакомпанії.
Нагадаємо, раніше літак авіакомпанії Red Wings, що прилетів із Москви до Бєлгорода, викотився за межі злітно-посадкової смуги.
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