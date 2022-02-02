У Лондоні сильний вітер ледь не перекинув пасажирський літак: відео

У Лондоні сильний вітер ледь не перекинув пасажирський літак: відео

Авіалайнер, який прилетів із шотландського Абердіна, не зміг одразу здійснити посадку.

У лондонському аеропорту Хітроу пасажирський літак Airbus A321neo, що належить British Airways, ледь не зазнав катастрофи, заходячи на посадку.

Відео цього інциденту опубліковане на YouTube-каналі Big Jet TV.

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Літак, який прибув із Абердіна, був змушений перервати посадку через сильний вітер.

Він сильно розгойдувався ще під час приземлення, а коли вже його шасі торкнулося злітно-посадкової смуги, різко нахилився на ліве крило і ледь не зачепив землю хвостом. Пілотам вдалося вирівняти борт і злетіти на друге коло.

Як повідомляє The Guardian, у British Airways заявили, що за другою спробою літак приземлився успішно, а висадка екіпажу та пасажирів пройшла у звичайному режимі.

"Наші пілоти добре навчені справлятися з різними сценаріями, включаючи екстремальні погодні умови", – запевнили в авіакомпанії.

Нагадаємо, раніше літак авіакомпанії Red Wings, що прилетів із Москви до Бєлгорода, викотився за межі злітно-посадкової смуги.

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