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Випуск ТСН.16:45 за 2 лютого 2022 року

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Випуск ТСН.16:45 за 2 лютого 2022 року

У Харківській області сьогодні розбудили бабака Тимка – що він навіщував

Сюжети випуску

Стрілянина у Києві, погрози Путіна, 3D м'ясо та інше - у випуску ТСН.16:45 за 2 лютого 2022 року

                               

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